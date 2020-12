Il miracolo di San Gennaro non si è ancora compiuto, sangue ancora solido (Di mercoledì 16 dicembre 2020) miracolo ancora non avvenuto nel giorno canonico dell’avvenuta liquefazione del sangue del santo. Oggi si celebrerà un’ennesima messa. A Napoli sono tutti in trepidante attesa per il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro, patrono della città. Oggi 16 dicembre è infatti il giorno nel quale il miracolo si svela. Monsignor Vincenzo De Gregorio, ha annunciato che per ora il miracolo non si è rinnovato al termine della messa celebrata alle 9 sull’altare del Duomo: “Quando abbiamo preso la teca dalla cassaforte il sangue era assolutamente solido e rimane assolutamente solido”. Stessa cosa per la seconda messa celebrata poco dopo. Alle ore 12 è previsto che ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 dicembre 2020)non avvenuto nel giorno canonico dell’avvenuta liquefazione deldel santo. Oggi si celebrerà un’ennesima messa. A Napoli sono tutti in trepidante attesa per ildella liquefazione deldi San, patrono della città. Oggi 16 dicembre è infatti il giorno nel quale ilsi svela. Monsignor Vincenzo De Gregorio, ha annunciato che per ora ilnon si è rinnovato al termine della messa celebrata alle 9 sull’altare del Duomo: “Quando abbiamo preso la teca dalla cassaforte ilera assolutamentee rimane assolutamente”. Stessa cosa per la seconda messa celebrata poco dopo. Alle ore 12 è previsto che ...

