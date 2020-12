Gnomo Natalizio della fortuna | semplice e senza cuciture

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Volete realizzare un piccolo porta, perfetto in occasione del Natale? Ecco, di seguito come realizzare uno. Materiali per creare unoAvrete bisogno di: Dei fogli di cartoncino su cui disegnare le sagome Dei fogli di feltro di colore grigio chiaro e grigio scuro dello spessore di 3 mm Un pezzo di pannolenci di colore grigio scuro con i pallini bianchi dallo spessore di 1 mm, un pezzo di tessuto bianco a pelliccia ed un pochino di ovatta Un paio di forbici, un righello ed una matita Una perlina di legno La colla a caldo. Per decorare lo gnometto, vi serviranno anche: Due piccole perline in legno di forma ovale Una campanella in ovatta di colore bianco con un foro in ...