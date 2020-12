Gf vip | Nardi contro Maria Teresa Ruta e il web chiede la squalifica

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Al pubblico del web non sfugge nulla e sembra che alcune frasi pronunciate al Grande Fratello vip non siano andate giù ai fan del programma che ora chiedono a gran voce a Signorini di riflettere su quanto sta accadendo. Secondo il web, Filippocontinuerebbe a rivolgere frasi non adeguate ae i video diffusi sul web non lasciano dubbi. Le parole diSubito sotto la lente di ingrandimento un confronto tra la Orlando e Filippo: “dice che Tommaso mi ha nominato si è fatto influenzare da Filippo, allora io mi sono incaz***a con lei“, racconta la Orlando. “Dalla sua mente e basta. Io non sono un medico, però per me è borderline, la vedo quasi come ‘psicosi’ a momenti“, dice Filippo ...