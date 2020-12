Coronavirus: studio, a fine 2019 non circolava a Roma (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - A differenza dalle indagini sierologiche e dal recente caso del bambino milanese, diagnosticato lo scorso dicembre come affetto da morbillo e risultato invece positivo al Sars-CoV-2 grazie a una recente rianalisi del tampone faringeo, gli infettivologi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs affermano "con ragionevole certezza che del Coronavirus non c'era traccia a Roma, né al Sud Italia, alla fine dello scorso anno". Alla base di queste affermazioni una ricerca appena pubblicata come 'lettera' sulla rivista 'Clinical Microbiology and Infection'. "Recenti studi di sieroprevalenza, effettuati su donatori di sangue sani del Nord Italia - ricorda Francesca Lombardi, ricercatrice biologa presso la Uoc di Malattie infettive della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, diretta ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020), 16 dic. (Adnkronos Salute) - A differenza dalle indagini sierologiche e dal recente caso del bambino milanese, diagnosticato lo scorso dicembre come affetto da morbillo e risultato invece positivo al Sars-CoV-2 grazie a una recente rianalisi del tampone faringeo, gli infettivologi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs affermano "con ragionevole certezza che delnon c'era traccia a, né al Sud Italia, alladello scorso anno". Alla base di queste affermazioni una ricerca appena pubblicata come 'lettera' sulla rivista 'Clinical Microbiology and Infection'. "Recenti studi di sieroprevalenza, effettuati su donatori di sangue sani del Nord Italia - ricorda Francesca Lombardi, ricercatrice biologa presso la Uoc di Malattie infettive della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, diretta ...

Coronavirus nel 2019 non era a Roma e al Sud: nella capitale non si è visto prima di febbraio 2020

Il Coronavirus non era a Roma e nel Sud Italia a fine 2019. Mentre era già presente al Nord. Addirittura pare che circolasse a Milano già da ottobre/novembre. Gli studi sulle acque reflue delle grandi ...

