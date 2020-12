"Condannate Zonin a dieci anni", risparmiatori soddisfatti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Vicenza, 16 dicembre 2020 -La condannma a dieci anni di reclusione per Gianni Zonin ex presidente dèlla Banca Popolare di Vicenza è stata chiesta da Luigi Salvadori, pubblico ministero della procura ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Vicenza, 16 dicembre 2020 -La condannma adi reclusione per Giex presidente dèlla Banca Popolare di Vicenza è stata chiesta da Luigi Salvadori, pubblico ministero della procura ...

Ultime Notizie dalla rete : Condannate Zonin "Condannate Zonin a dieci anni", risparmiatori soddisfatti LA NAZIONE Processo ai vertici della BpVi, i risparmiatori presentano il conto

L’ambizione è legata a doppio filo ad una - sperata - sentenza di condanna dei vertici dell’istituto nell’ambito del processo penale in corso a Vicenza. Gli imputati sono Gianni Zonin ...

Crac BpVi: chiesti 10 anni per Zonin

Il pubblico ministero di Vicenza Luigi Salvadori ha chiesto ieri una condanna a 10 anni di reclusione per l’ex presidente della Banca popolare di Vicenza, Gianni Zonin, al termine del processo per il ...

L'ambizione è legata a doppio filo ad una - sperata - sentenza di condanna dei vertici dell'istituto nell'ambito del processo penale in corso a Vicenza. Gli imputati sono Gianni Zonin ...