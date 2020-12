Concorso in ritardo. E ora chi fa le iniezioni? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Giuseppe Marino Arcuri: usare gli specializzandi per le vaccinazioni. Ma la sentenza sui ricorsi slitta Nuova scadenza, nuova delusione per i 23mila medici del «Concorso fantasma» per le scuole di specializzazione. Era attesa per ieri la decisione del Consiglio di Stato sui ricorsi che da mesi hanno inceppato la macchina concorsuale che dovrebbe disegnare il percorso professionale di 14mila medici. Cresce la contestazione verso il ministro dell'Università Gaetano Manfredi che, dopo mesi di ritardo nelle assegnazioni dei posti, ha dato un'intervista rassicurante lo scorso 6 dicembre prospettando una conclusione della vicenda con assegnazioni dei vincitori il 30 dicembre. Una data così improbabile che lo stesso ministro aggiungeva una seconda possibilità: «Se i tempi saranno troppo stretti, rinvieremo l'inizio al 15 gennaio per dare il ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Giuseppe Marino Arcuri: usare gli specializzandi per le vaccinazioni. Ma la sentenza sui ricorsi slitta Nuova scadenza, nuova delusione per i 23mila medici del «fantasma» per le scuole di specializzazione. Era attesa per ieri la decisione del Consiglio di Stato sui ricorsi che da mesi hanno inceppato la macchina concorsuale che dovrebbe disegnare il percorso professionale di 14mila medici. Cresce la contestazione verso il ministro dell'Università Gaetano Manfredi che, dopo mesi dinelle assegnazioni dei posti, ha dato un'intervista rassicurante lo scorso 6 dicembre prospettando una conclusione della vicenda con assegnazioni dei vincitori il 30 dicembre. Una data così improbabile che lo stesso ministro aggiungeva una seconda possibilità: «Se i tempi saranno troppo stretti, rinvieremo l'inizio al 15 gennaio per dare il ...

LaLestofante : RT @daniele_c: ?? 24.000 medici candidati ?? 14.000 posti ?? 1.500 di essi in Rianimazione ?? 70 giorni di ritardo ?? 0 posti assegnati Questo… - SmilingEars : @DarioSegreto_ Bah! E' quello che sta ritardando il concorso per gli specializzandi (ritardo di 3 mesi), io non so dove li peschino. - ASviSItalia : Il ritardo del Mezzogiorno, l’evoluzione delle Regioni, le contese sul federalismo ci consegnano un assetto che fat… - espressione24 : In ritardo rispetto al piano di programmazione, lo scorso settembre si è tenuto il concorso per l’ingresso alle Scu… - italiachemerita : MERITOCRAZIA ITALIA ???? Comunicato: LA CRISI SANITARIA SERVA DA INSEGNAMENTO PER INVESTIRE SUL FUTURO In ritardo… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso ritardo Concorso in ritardo. E ora chi fa le iniezioni? ilGiornale.it Concorso in ritardo. E ora chi fa le iniezioni?

Nuova scadenza, nuova delusione per i 23mila medici del "concorso fantasma" per le scuole di specializzazione. Era attesa per ieri la decisione del Consiglio di Stato sui ricorsi che da mesi hanno inc ... Concorso docenti di Religione, c’è l’intesa tra i vescovi e il Ministero. Anief: nel bando si faccia attenzione ai precari

Sul concorso per l’assunzione degli insegnanti di Religione Cattolica arriva l’intesa tra Cei e ministero dell’Istruzione, atto ... Nuova scadenza, nuova delusione per i 23mila medici del "concorso fantasma" per le scuole di specializzazione. Era attesa per ieri la decisione del Consiglio di Stato sui ricorsi che da mesi hanno inc ...Sul concorso per l’assunzione degli insegnanti di Religione Cattolica arriva l’intesa tra Cei e ministero dell’Istruzione, atto ...