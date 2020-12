Chris Pine, l'attore spera nello Star Trek di Quentin Tarantino: "Sarebbe tremendamente divertente" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Chris Pine nutre ancora la speranza di veder realizzata la versione di Star Trek scritta e diretta da Quentin Tarantino Chris Pine si è detto pronto a tornare al franchise di Star Trek, a maggior ragione nel caso in cui a scrivere e a dirigere il nuovo episodio fosse Quentin Tarantino. L'attore, infatti, ha dichiarato che la sua speranza è ancora quella di realizzare un film della saga vietato ai minori e in pieno stile Tarantino. Al momento, l'interprete si sta occupando della promozione di Wonder Woman 1984, film in cui ha ripreso il ruolo interpretato in Wonder Woman ed è tornato a vestire i panni di Steve Trevor. La ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 dicembre 2020)nutre ancora lanza di veder realizzata la versione discritta e diretta dasi è detto pronto a tornare al franchise di, a maggior ragione nel caso in cui a scrivere e a dirigere il nuovo episodio fosse. L', infatti, ha dichiarato che la suanza è ancora quella di realizzare un film della saga vietato ai minori e in pieno stile. Al momento, l'interprete si sta occupando della promozione di Wonder Woman 1984, film in cui ha ripreso il ruolo interpretato in Wonder Woman ed è tornato a vestire i panni di Steve Trevor. La ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Chris Pine, l'attore spera nello Star Trek di Quentin Tarantino: 'Sarebbe tremendamente divertente'… - fantasy_square : Chris Pine è la prima star a entrare a far parte del cast del film di Dungeons & Dragons che verrà realizzato dalla… - TestedSociopath : Tl piena di screen dell'intervista doppia a Pedro Pascal e Chris Pine dal virtual carpet di #WonderWoman1984 - vera92 : Maledetto 2020 da anni aspettavo la premiere per avere content Gal Gadot- Chris Pine! - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Dopo Star Trek e Wonder Woman, l'attore è pronto per una nuova avventura #ChrisPine #DungeonsAndDragons -