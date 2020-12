Verona | “all’ospedale di Borgo Trento non c’è posto | c’è chi è morto in corridoio” | lo sfogo di un operatore La direzione prende le distanze

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) “dinon c’è piùper ospitare i pazienti in una stanza. Anche se sono in fin di vita. E qualcuno èin“. E’ la denuncia di unsanitario scaligero che, intervistato dal Tg Rai Regionale, ha fornito uno spaccato agghiacciante di quanto sta accadendo. Una testimonianza forte, su cui si registra la presa diufficiale: “Stiamo valutando un esin Procura sul filmato uscito in questi giorni”, dice il direttore generale dell’azienda ospedaliera, Francesco Cobello. “Il servizio che offriamo è sempre rispettoso dei cittadini, abbiamo attrezzato intere aree per il Covid”. LA DENUNCIA – “In questi ultimi giorni ho assistito delle persone che sono state ...