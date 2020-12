Venezia: la rete universitaria internazionale compie 25 anni (Di martedì 15 dicembre 2020) La Venice International University, fondata da Carlo Azeglio Ciampi il 15 dicembre 1995, celebra oggi un quarto di secolo di attività. E riceve gli auguri anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'ambasciatore Umberto Vattani, che la presiede dal 2001, spiega a Panorama il senso di quest'istituzione unica nel contesto accademico internazionale. Che ogni semestre offre corsi interdisciplinari sull'isola di San Servolo a 150 studenti da tutto il mondo. https://infogram.com/universita-1h7v4pww98x586k?live Vi è una isola nel cuore della Laguna di Venezia, un'isola giovane e dinamica dove si incontrano e si mescolano culture diverse. Mille anni fa, alcuni frati benedettini insediarono lì il loro monastero e edificarono una chiesa dedicata a San Servilio d'Istria. Dopo quasi 1.000 anni, le truppe ... Leggi su panorama (Di martedì 15 dicembre 2020) La Venice International University, fondata da Carlo Azeglio Ciampi il 15 dicembre 1995, celebra oggi un quarto di secolo di attività. E riceve gli auguri anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'ambasciatore Umberto Vattani, che la presiede dal 2001, spiega a Panorama il senso di quest'istituzione unica nel contesto accademico. Che ogni semestre offre corsi interdisciplinari sull'isola di San Servolo a 150 studenti da tutto il mondo. https://infogram.com/universita-1h7v4pww98x586k?live Vi è una isola nel cuore della Laguna di, un'isola giovane e dinamica dove si incontrano e si mescolano culture diverse. Millefa, alcuni frati benedettini insediarono lì il loro monastero e edificarono una chiesa dedicata a San Servilio d'Istria. Dopo quasi 1.000, le truppe ...

sportli26181512 : Reggina-Venezia 1-2: Il Venezia porta a casa tre punti battendo il Reggina in rimonta. Nel match valevole per la do… - Mediagol : #SerieB, Reggina-Venezia 1-2: prima rete per l'ex Palermo Lafferty, successo in rimonta per i lagunari. La classifi… - Gazzetta_it : Gol! Reggina - Venezia 1-2, rete di Bocalon R. (VEN) - FrosinoneCity : Oggi a Frosinone è giornata di record: 78 auto su 100 vengono impegnate ogni giorno per spostarsi. Seguono Milano c… - Gazzetta_it : Gol! Reggina - Venezia 1-1, rete di Aramu M. (VEN) -