VeChain (VET) implementa PoA2.0 per migliorare la velocità delle transazioni (Di martedì 15 dicembre 2020) VeChain (VET) ha lavorato duramente per far sì che l'algoritmo Proof of Authority (PoA) 2.0 diventasse realtà. L'azienda ha recentemente annunciato di aver compiuto importanti progressi verso la sua realizzazione. Secondo l'annuncio, sono già in atto piani per lanciare il protocollo. La società ha affermato che una volta lanciato, migliorerà la scalabilità della blockchain e anche le prestazioni. Al momento, la capitalizzazione di mercato delle altcoin di VeChain era pari a $974,18 milioni ed è quotata a 0,015169$. Una piattaforma sicura e robusta Gli sviluppatori dell'algoritmo PoA2.0 hanno comunicato che stanno lavorando duramente per assicurarsi che la piattaforma sia più resiliente, sicura e più robusta. Hanno detto che questo porterà anche a una maggiore adozione e integrazione della piattaforma ...

Token_M3 : @PlayboiCummi @gerhard7x @KEEMSTAR Do some research on $XRP, VeChain $VET, Cardano $ADA, ICON $ICX, Algorand $ALGO and Stellar $XLM... - Luuk22819033 : RT @VechainW: Vaccine Tracebility. #VeChain $VET - blits2010 : RT @VechainW: Vaccine Tracebility. #VeChain $VET - VechainW : Vaccine Tracebility. #VeChain $VET -

