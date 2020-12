Udinese Crotone 0-0 | cronaca e tabellino

(Di martedì 15 dicembre 2020) Alla Dacia Arena, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elivesi dividono la posta in palio al termine dell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A: 0-0 alla Dacia Arena. Sintesi0-0 90’+4? Fine partita –non vanno oltre lo 0-0 74? Tiro Pussetto – Grandissima risposta di Cordaz che nega il vantaggio all’. 55? – Cambio nel– Prima sostituzione della partita con Eduardo Henrique che prende il posto di Riviere. 53? – Le condizioni di De Paul – Continuano i problemi per De Paul, che ha chiesto una fasciatura alla coscia. 52? – ...

ilmattia : Crotone Udinese 0-0 di martedì sera, alle 18, infrasettimanale, in un dicembre gramo, ultimo mese di un anno da dim… - MediasetTgcom24 : Serie A, Udinese-Crotone 0-0: Cordaz tiene su il muro dei calabresi #serieA - Fantacalciok : Udinese – Crotone, il tabellino: l’anticipo finisce con un pari a reti bianche - TopMercato : ? Serie A : l'Udinese incapable de battre Crotone - Calciodiretta24 : Udinese – Crotone, il tabellino: l’anticipo finisce con un pari a reti bianche -

Si gioca tra martedì e giovedì la 12^ giornata del campionato di Serie A. Qui di seguito il programma delle gare e i risultati. CLICCA QUI per vedere la classifica.Martedì ore 18.30Udinese-Crotone 0-0