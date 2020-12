Taranto, tute anti Covid 'tarocche', la Protezione Civile smentisce: 'Sono regolari' (Di martedì 15 dicembre 2020) Sono regolari le tute anti-Covid con doppia etichetta che la Regione ha distribuito in alcuni ospedali pugliesi e che i rappresentanti di un sindacato dei medici di Taranto aveva bollato come '... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 15 dicembre 2020)lecon doppia etichetta che la Regione ha distribuito in alcuni ospedali pugliesi e che i rappresentdi un sindacato dei medici diaveva bollato come '...

LaGazzettaWeb : Taranto, tute anti Covid «tarocche», la Protezione Civile smentisce: «Sono regolari» - PugliaStream : Buone per l'agricoltura, ma non per il Covid, tute taroccate: la Protezione civile chiede alle Asl di bloccare la d… - infoitsalute : Covid 19 a Taranto, sindacato infermieri: «Chiediamo chiarimenti su tute contraffatte» - LaGazzettaWeb : Covid 19 a Taranto, sindacato infermieri: «Chiediamo chiarimenti su tute contraffatte» -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto tute Taranto, tute anti Covid «tarocche», la Protezione Civile smentisce: «Sono regolari» La Gazzetta del Mezzogiorno Taranto, tute anti Covid «tarocche», la Protezione Civile smentisce: «Sono regolari»

La documentazione che il fornitore ha trasmesso alla Regione Puglia “conferma l’idoneità del dispositivo di protezione” sia “in termini di caratteristiche tecniche che documentali” ... Coronavirus, tute troppo piccole e con due etichette: Procura di Bari indaga sui dispositivi anticontagio

Le tute avevano una doppia etichetta per nascondere la prima destinazione d'uso di tipo industriale. La risposta della ditta non ha convinto la Regione che chiede che venga fatta luce sulla vicenda. La documentazione che il fornitore ha trasmesso alla Regione Puglia “conferma l’idoneità del dispositivo di protezione” sia “in termini di caratteristiche tecniche che documentali” ...Le tute avevano una doppia etichetta per nascondere la prima destinazione d'uso di tipo industriale. La risposta della ditta non ha convinto la Regione che chiede che venga fatta luce sulla vicenda.