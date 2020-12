Sky | Agcom apre istruttoria su attività in tv e tlc

Leggi su digital-news

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta odierna, ha deliberato a maggioranza l'avvio di unasu Sky Italia in applicazione dell'art. 4 bis del decreto 125/2020, norma che tutela il principio del pluralismo esterno nel caso di soggetti operanti contemporaneamente nei mercati delle Comunicazioni elettroniche e in quelli del Sic.In particolare,...