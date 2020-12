Sanremo 2021 si farà all’Ariston: in teatro anche il pubblico (Di martedì 15 dicembre 2020) Sanremo 2021 si farà, Covid-19 permettendo, e la kermesse musicale si svolgerà come sempre al teatro Ariston. Alla conduzione come l’anno scorso ci sarà Amadeus e probabilmente sarà presente in teatro anche il pubblico. Lo ha dichiarato il direttore di Rai 1 Coletta che ha presentato la finale di Sanremo Giovani. “Sono considerate opzioni diverse, ma d’accordo con i vertici aziendali si è concordato che l’Ariston restasse la sede del Festival 2021, chiaramente in ottemperanza di tutte le norme di sicurezza richieste al momento. Stiamo lavorando perché ci sia pubblico, normato secondo i criteri vigenti a marzo 2021. Ma vogliamo un Sanremo non del Covid, ma della normalità”. Intanto, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 dicembre 2020)si, Covid-19 permettendo, e la kermesse musicale si svolgerà come sempre alAriston. Alla conduzione come l’anno scorso ci sarà Amadeus e probabilmente sarà presente inil. Lo ha dichiarato il direttore di Rai 1 Coletta che ha presentato la finale diGiovani. “Sono considerate opzioni diverse, ma d’accordo con i vertici aziendali si è concordato che l’Ariston restasse la sede del Festival, chiaramente in ottemperanza di tutte le norme di sicurezza richieste al momento. Stiamo lavorando perché ci sia, normato secondo i criteri vigenti a marzo. Ma vogliamo unnon del Covid, ma della normalità”. Intanto, ...

