Querelato da Tommaso Zorzi e odiato da Sonia Lorenzini: ecco chi Alfonso Signorini dovrebbe prendere al Grande Fratello Vip (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alfonso Signorini aveva arruolato dieci nuovi vipponi in occasione dell’allungamento del Grande Fratello Vip e se quattro sono già in casa (Cristiano Malgioglio, Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini), mentre altri quattro entreranno venerdì (Andrea Zenga, Carlotta Dell’Isola, Cecilia Capriotti e Mario Ermito), due li ha persi per strada. Il primo ad aver dato forfait è stato Alex Di Giorgio che ha dovuto rinunciare per problemi personali (al suo posto è stato fatto diventare concorrente Giacomo Urtis, in casa in qualità di ospite), mentre la seconda è stata Ginevra Lamborghini, scartata dallo stesso Signorini dopo alcune pretese fatte dall’ereditiera in fase contrattuale. Al posto della Lamborghini non entrerà nessuno (come specificato dal conduttore a ... Leggi su biccy (Di mercoledì 16 dicembre 2020)aveva arruolato dieci nuovi vipponi in occasione dell’allungamento delVip e se quattro sono già in casa (Cristiano Malgioglio, Samantha De Grenet, Filippo Nardi e), mentre altri quattro entreranno venerdì (Andrea Zenga, Carlotta Dell’Isola, Cecilia Capriotti e Mario Ermito), due li ha persi per strada. Il primo ad aver dato forfait è stato Alex Di Giorgio che ha dovuto rinunciare per problemi personali (al suo posto è stato fatto diventare concorrente Giacomo Urtis, in casa in qualità di ospite), mentre la seconda è stata Ginevra Lamborghini, scartata dallo stessodopo alcune pretese fatte dall’ereditiera in fase contrattuale. Al posto della Lamborghini non entrerà nessuno (come specificato dal conduttore a ...

Ultime Notizie dalla rete : Querelato Tommaso Querelato da Tommaso Zorzi e odiato da Sonia Lorenzini | ecco chi Alfonso Signorini dovrebbe prendere al Grande Fratello Vip Zazoom Blog GF Vip: Zorzi in ansia, nuovo inquilino “fastidioso” in arrivo?

Torna prepotentemente in auge, il nome di Mario Serpa, che potrebbe entrare nella Casa: un inquilino molto scomodo, soprattutto per Tommaso e per Sonia ...

Luciana Littizzetto replica a Wanda Nara: "Il sessismo non c'entra"

Luciana Littizzetto mostra di nuovo Wanda Nara nuda a cavallo: "Il sessismo è un'altra cosa" Luciana Littizzetto mostra di nuovo Wanda Nara nuda a cavallo e replica alle minacce di querela della ...

