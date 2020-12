Orrore in famiglia | due figli decapitati e fratellini costretti a guardare i loro cadaveri per giorni

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 15 dicembre 2020) Avevano solamente 12 e 13 anni. Erano un ragazzo e una ragazza come tanti, un fratello e una sorella con tutta la vita davanti. Ma sono stati brutalmente uccisi fra le mura che dovrebbero essere un rifugio, non una casa degli orrori. Anche perché l’unico sospettato del terrificante duplice omicidio è il padre delle due vittime innocenti. È una storia agghiacciante quella che ha sconvolto la cittadina di Lancaster una settimana dopo la Festa del Ringraziamento. Poco più di un anno fa, un’altra tragedia familiare aveva insaguinato la California. Il macabro ritrovamento Intorno alle 8 del mattino di venerdì 5 dicembre, appena una settimana dopo il Thanksgiving 2020 (caduto quest’anno giovedì 26 novembre), i pompieri del Dipartimento della Contea di Los Angeles hanno raggiunto una casa nel centro di Lancaster, dopo una chiamata per una possibile fuga di gas. Un intervento ...