Nessun rimpasto ma palla al Pd. La versione di Campi (Di martedì 15 dicembre 2020) L’ennesimo braccio di ferro. Sull’ipotesi di un nuovo lockdown che ponga ulteriori restrizioni nel corso delle Festività natalizie, si sta consumando (ancora una volta) uno scontro fra territori e stato centrale. Ma questo, dice Alessandro Campi, politologo e docente all’Università di Perugia, “è un problema che la pandemia ha solo evidenziato ulteriormente”. Professore, lo scollamento fra i due livelli istituzionali, però, è evidente. Certo, ma la colpa è anche dei governatori che credono di avere la libertà di non dover rispondere (sia sotto il profilo amministrativo che sotto quello politico) a Nessuno. A questo si aggiunge il grande dramma della gestione del comparto sanitario demandato essenzialmente alle Regioni. Torna d’attualità la Riforma al Titolo V della Costituzione. Il problema più che altro è la mancanza di cultura politica a più livelli. ... Leggi su formiche (Di martedì 15 dicembre 2020) L’ennesimo braccio di ferro. Sull’ipotesi di un nuovo lockdown che ponga ulteriori restrizioni nel corso delle Festività natalizie, si sta consumando (ancora una volta) uno scontro fra territori e stato centrale. Ma questo, dice Alessandro, politologo e docente all’Università di Perugia, “è un problema che la pandemia ha solo evidenziato ulteriormente”. Professore, lo scollamento fra i due livelli istituzionali, però, è evidente. Certo, ma la colpa è anche dei governatori che credono di avere la libertà di non dover rispondere (sia sotto il profilo amministrativo che sotto quello politico) ao. A questo si aggiunge il grande dramma della gestione del comparto sanitario demandato essenzialmente alle Regioni. Torna d’attualità la Riforma al Titolo V della Costituzione. Il problema più che altro è la mancanza di cultura politica a più livelli. ...

florastr : Vede1possibile rimpasto? La crisi si apre se si viene meno al rapporto di pari dignità e collegialità tra forze di… - hockey_yel_red : @CristinaLivetti @GiancarloDeRisi E quindi possiamo già dare x scontata che NON CADRÀ NESSUN GOVERNO e #Renzi otter… - avimmaisacap : Non bisogna cedere ai ricatti di Renzi e del @pdnetwork. Nessun rimpasto. Punto. Chi non ci sta si assuma la respon… - GiacomoBenini : @myrtamerlino Nessun rimpasto nel governo serve un progetto come spendere i miliardi del Recovery Plan e non gettarli al vento. - ClaudioCrosara : @LaNotiziaTweet 3 titoli uno più idiota dell'altro. Il Rimpasto non ci sarà perchè la colla sulle poltrone è talmen… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun rimpasto Perché si parla di crisi di governo? Il Post “Rimpasto in Giunta? Sì, ci sarà ma è un turn over”, così l’assessore Armao

Così Gaetano Armao, assessore all'Economia della Regione Siciliana, ospite di Casa Minutella, il talk show condotto da Massimo Minutella su BlogSicilia.it. "Il ritorno della verifica dovrebbe farci gioire... Il rimpasto va fatto, vivacchiare è peggio"

Paolo Cirino Pomicino, stratega della prima Repubblica, ci spiega come andrà a finire. "Si tratterà di capire se avverrà solo un rimpastino o se nella maggioranza sta emergendo la consapevolezza che s ... Così Gaetano Armao, assessore all'Economia della Regione Siciliana, ospite di Casa Minutella, il talk show condotto da Massimo Minutella su BlogSicilia.it.Paolo Cirino Pomicino, stratega della prima Repubblica, ci spiega come andrà a finire. "Si tratterà di capire se avverrà solo un rimpastino o se nella maggioranza sta emergendo la consapevolezza che s ...