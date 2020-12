Miozzo (Cts): non possiamo immaginare i ragazzi in dad per altri 6 mesi (Di martedì 15 dicembre 2020) "Alla fine abbiamo raggiunto un accordo su un'indicazione, è necessario inasprire le misure di controllo della pandemia. Lockdown totale? E’ un’indicazione che nessuno si è sentito di dare". Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, a Cartabianca si esprime così sulla posizione dell'organismo in relazione alle misure da adottare a Natale per arginare la diffusione del coronavirus. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 dicembre 2020) "Alla fine abbiamo raggiunto un accordo su un'indicazione, è necessario inasprire le misure di controllo della pandemia. Lockdown totale? E’ un’indicazione che nessuno si è sentito di dare". Agostino, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, a Cartabianca si esprime così sulla posizione dell'organismo in relazione alle misure da adottare a Natale per arginare la diffusione del coronavirus. L'articolo .

ScuolaNoCovid : RT @Nclosing123: 'Dobbiamo avere'..Da chi? Io pensavo che il CTS fosse pagato per questo e non perché Miozzo potesse andare in TV a fare l'… - Nclosing123 : 'Dobbiamo avere'..Da chi? Io pensavo che il CTS fosse pagato per questo e non perché Miozzo potesse andare in TV a… - ScuolaNoCovid : Questo è il #CTS di Miozzo: Maggiori controlli ma senza indicare chiusure specifiche, l’indicazione del Comitato te… - SOLOCULTURA_IT : #Covid19Italia - CTS, Miozzo : 'INASPRIRE MISURE' cc: @Cartabellotta @ricpuglisi @CrossWordsCW 'Abbiamo raggiunto… - TelevideoRai101 : Covid, Miozzo (Cts): 'Inasprire misure' -