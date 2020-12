Maria De Filippi parla delle scelte sovraniste di Lorella Cuccarini

(Di martedì 15 dicembre 2020)Decommenta le ideedi, attuale professoressa di ballo in questa nuova edizione di Amici. Intervistata dal Corriere della Sera, Queen Mary ha svelato cosa ne pensapassate dichiarazioni dell’ex danzatrice romana.Decommenta lediIo penso che quelle prese di posizione... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

HuffPostItalia : Maria De Filippi: 'Quando ho incontrato mio figlio adottivo ero molto tesa. Pensavo: e se gli faccio schifo?” - blogtivvu : Maria De Filippi commenta le scelte sovraniste di Lorella Cuccarini - DonnaGlamour : Maria De Filippi: “Ho avuto paura di fare schifo a mio figlio” - MariaCr05574081 : @19ElenaMaria78 A gennaio la prima puntata di c'è posta per te Maria de Filippi ?? - DSpettacolo : Maria De Filippi apre il proprio cuore. Lo fa parlando di lavoro, da Amici e C'è posta per te, lo fa parlando di su… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Maria De Filippi, il primo incontro con il figlio: “Non ero preparata” Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate della tv italiana, i suoi ...La conduttrice parla in un'intervista al Corriere della sera: "Il mio incubo ricorrente? La malattia, ho il terrore della sofferenza per me e per le persone a cui tengo" ...