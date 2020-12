Maria De Filippi: “Arisa scartata da Amici? La telegenia è una scemenza” (Di martedì 15 dicembre 2020) La conduttrice si è raccontata a “Corriere Della Sera” Maria De Filippi, una delle conduttrici più apprezzate di sempre è impegnata con la nuova edizione di “Amici”: da più di vent’anni è una delle certezze di Mediaset e si è raccontata a “Corriere della Sera”. E sui programmi e i cambiamenti spiega: Mi prendo sempre la libertà di cambiare qualcosa, di modificare i meccanismi come voglio. Ho unito i due troni a Uomini e donne perché così mi diverto di più. L’anno scorso ad Amici c’era la gara tra squadre, un meccanismo che stimolava la competizione tra i ragazzi che sicuramente appartiene più al serale che al pomeridiano. Io stessa mi annoiavo un po’ e ho deciso di cambiare inserendo un meccanismo che si basa sull’individualità dei ragazzi, un meccanismo molto più aderente alla realtà del mercato discografico che ... Leggi su 361magazine (Di martedì 15 dicembre 2020) La conduttrice si è raccontata a “Corriere Della Sera”De, una delle conduttrici più apprezzate di sempre è impegnata con la nuova edizione di “”: da più di vent’anni è una delle certezze di Mediaset e si è raccontata a “Corriere della Sera”. E sui programmi e i cambiamenti spiega: Mi prendo sempre la libertà di cambiare qualcosa, di modificare i meccanismi come voglio. Ho unito i due troni a Uomini e donne perché così mi diverto di più. L’anno scorso adc’era la gara tra squadre, un meccanismo che stimolava la competizione tra i ragazzi che sicuramente appartiene più al serale che al pomeridiano. Io stessa mi annoiavo un po’ e ho deciso di cambiare inserendo un meccanismo che si basa sull’individualità dei ragazzi, un meccanismo molto più aderente alla realtà del mercato discografico che ...

MoniDiGirolamo : Un volta su Twitter ci si informava, si scambiavano opinioni, idee, si discuteva. Era bello. Oggi è peggio di una p… - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: #maria de filippi: «Cuccarini? E' appassionata. Le sue esternazioni in Rai frutto di ingenuità» - ilmessaggeroit : #maria de filippi: «Cuccarini? E' appassionata. Le sue esternazioni in Rai frutto di ingenuità» - GiusCandela : RT @ErreEffe7: Maria De Filippi: «Amici ha virato verso il reality. La prima sera a Sanremo ero terrorizzata. Il giorno da rivivere l’incon… - jdbmyeverythjng : Raga io la butto lì, secondo me Maria De Filippi gli ha offerto un ruolo al serale di Amici, forse giudice e quindi… -