“Maradona ladro | imbecille | ciccione e mediocre” | shock a Tiki Taka

Leggi su altranotizia

(Di martedì 15 dicembre 2020) Si parla di, programma condotto da Piero Chiambretti, e non se ne parla bene. Ecco alcune parole che sono state appena riportate Filippo Facci parla diLa morte diha scombussolato un po’ tutti. Era un grande, in molti lo definiscono come qualcuno che in campo era fuori dal normale. Un grande professionista, sì, ma anche un uomo dal cuore buono, come lo raccontano alcuni suoi ex compagni di squadra. Eppure, la sua morte ha scatenato una bufera. Si sono palesati tantissimi personaggi che hanno idee divergenti su quello che è stato Diego Armando. Così, negli studi televisivi, ancora non si fa altro che parlare di lui, adesso che non c’è più e non può ribattere, non può difendersi. A ...