Maestra d'asilo no-mask licenziata: "Ho dimostrato che le mascherine provocano danni" (Di martedì 15 dicembre 2020) Non voleva indossare la mascherina in classe, sollevando preoccupazione e proteste dei genitori degli alunni: ora una Maestra d'asilo di Rovereto (Trento) è stata licenziata, dopo essere stata denunciata dalla mamma di uno dei piccoli alunni. Il quotidiano L'Adige riporta le parole della donna, che racconta di essere insegnante da più di vent'anni e da sei anni di ruolo: "Ancora in estate ci era stato fatto obbligo di indossare la mascherina, rispettare il distanziamento e controllare che anche i bambini non ci toccassero e non si avvicinassero tra di loro. Al rientro a settembre, la situazione era migliore per i bambini, ma noi insegnanti dovevamo indossare la mascherina per tutto l'orario di lavoro" In autunno, alla ripresa delle attività scolastiche e per circa un mese, la donna non ha indossato il dispositivo di protezione

