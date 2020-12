L'immunologo Clerici: 'Purtroppo gennaio e febbraio saranno i mesi più duri di tutta la pandemia' (Di martedì 15 dicembre 2020) "Il Sars Cov 2 muta, ma finora le mutazioni non hanno alcun impatto né a livello clinico né sull'efficacia del vaccino. Sono scandalizzato del fatto che in metà mondo abbiano già iniziato a vaccinare, ... Leggi su globalist (Di martedì 15 dicembre 2020) "Il Sars Cov 2 muta, ma finora le mutazioni non hanno alcun impatto né a livello clinico né sull'efficacia del vaccino. Sono scandalizzato del fatto che in metà mondo abbiano già iniziato a vaccinare, ...

globalistIT : - Herbert403 : Mah... non sono esperto, ma da quello che leggo l'immunità di gregge non esiste per il Covid19. “Vaccino Covid pri… - laltrodiego : •Clerici (Immunologo): “Vaccino Covid prima ai giovani per raggiungere più velocemente l’immunità di gregge” •Arcur… - Ivo_Serentha : Caro immunologo,con tutto il rispetto possibile,prima si devono vaccinare i medici,paramedici,Rsa,operatori nel com… - ANNAQuercia : io dico prima gli anziani, perchè non è detto che il vaccinato poi non infetti,allora prima i fragili “Vaccino Covi… -