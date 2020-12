Inter, Conte in conferenza: “Napoli per anni antagonista Juve, adesso non più ci siamo noi” (Di martedì 15 dicembre 2020) Inter, Conte in conferenza stampa ha detto che sarà una sfida impegnativa, il Napoli è sempre stato antagonista della Juve, ma adesso l'Inter ne ha preso il posto. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 15 dicembre 2020)instampa ha detto che sarà una sfida impegnativa, ilè sempre statodella, mal'ne ha preso il posto. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Inter : LIVE-La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia del turno infrasettimanale: a San Siro arriva il Napoli - Gazzetta_it : #Inter, #AntonioConte si è rimesso l'elmetto e ora 'azzanna' tutti con lo sguardo alla 'Shining' - Inter : ?? | FORMAZIONE Questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte per #CagliariInter! ?? #FORZAINTER ???? - passione_inter : ??MOMENTO SONDAGGIO ??#PapuGomez in rotta con l'#Atalanta ed accostato all'#Inter: è un calciatore che serve alla formazione di Conte? #FCIM - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Pellegrini: 'Conte è un grande allenatore, ma dovrebbe portare più sorrisi nello spogliatoio, Inter-Napoli? Si… -