Il vaccino Pfizer-BioNTech arriva prima di Natale? (Di martedì 15 dicembre 2020) Secondo il tabloid tedesco Bild, l'Ema potrebbe dare l'ok già il 23 dicembre. L'agenzia del farmaco smentisce, ma sia Berlino che Roma vanno in pressing per iniziare al più presto la campagna ...

Ultime Notizie dalla rete : vaccino Pfizer Covid, Boccia: 'Domani riunione finale per il piano vaccini' - Salute & Benessere Agenzia ANSA Speranza: "Ema acceleri approvazione vaccino"

ROMA — "Il mio auspicio è che l’Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazi ... Coronavirus. Vaccino Pfizer, l’Europa accelera

Si stringono i tempi per l’approvazione in Europa del vaccino Pfizer. L’Ema, l’Agenzia Europea per i Farmaci, dovrebbe discuterne il 29 dicembre, ma il sì alla distribuzione potrebbe arrivare anche ... ROMA — "Il mio auspicio è che l’Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazi ...Si stringono i tempi per l’approvazione in Europa del vaccino Pfizer. L’Ema, l’Agenzia Europea per i Farmaci, dovrebbe discuterne il 29 dicembre, ma il sì alla distribuzione potrebbe arrivare anche ...