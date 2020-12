Il Cts non firma il verbale: è caos sulla stretta di Natale (Di martedì 15 dicembre 2020) Valentina Dardari Concluso il vertice, il piano del Cts in tre punti: più controlli, no assembramenti e massime precauzioni Terminata la riunione del Cts, sono tre i punti su cui, secondo i tecnici, dovrebbero fondarsi i provvedimenti che hanno l’obiettivo di inasprire le misure attuali utilizzate nelle zone arancioni e rosse. Alla fine di un lungo vertice, i tecnici sono giunti a un documento condiviso da inviare a Palazzo Chigi. Come riportati da Repubblica, ecco i tre punti fondamentali anticipati da una introduzione riguardante la situazione in cui ci si trova. Il primo punto si basa sul potenziamento dei dispositivi di controllo per assicurarsi che le norme vengano seguite. Con dispiegamento di forze dell’ordine. Il secondo punto riguarda il rischio di assembramenti, ovvero le aggregazioni incontrollate di persone, sia che avvengano in luoghi pubblici che privati. ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 dicembre 2020) Valentina Dardari Concluso il vertice, il piano del Cts in tre punti: più controlli, no assembramenti e massime precauzioni Terminata la riunione del Cts, sono tre i punti su cui, secondo i tecnici, dovrebbero fondarsi i provvedimenti che hanno l’obiettivo di inasprire le misure attuali utilizzate nelle zone arancioni e rosse. Alla fine di un lungo vertice, i tecnici sono giunti a un documento condiviso da inviare a Palazzo Chigi. Come riportati da Repubblica, ecco i tre punti fondamentali anticipati da una introduzione riguardante la situazione in cui ci si trova. Il primo punto si basa sul potenziamento dei dispositivi di controllo per assicurarsi che le norme vengano seguite. Con dispiegamento di forze dell’ordine. Il secondo punto riguarda il rischio di assembramenti, ovvero le aggregazioni incontrollate di persone, sia che avvengano in luoghi pubblici che privati. ...

