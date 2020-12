"Gravi problemi cardiologici". Ruby-Ter nel 2021, ecco cosa dicono le pesantissime cartelle cliniche del Cav (Di martedì 15 dicembre 2020) Il segmento romano del processo Ruby Ter che vede imputati Silvio Berlusconi e Mariano Apicella è stato rinviato a maggio dell'anno prossimo. I giudici della seconda sezione penale del tribunale hanno accolto la richiesta di legittimo impedimento presentata dall'avvocato Franco Coppi che testimonia le precarie condizioni di salute dell'ex premier. Il quale presenta “seri problemi cardiologici”, evidenziati dalle cartelle cliniche avanzate in tribunale. Berlusconi è imputato per la presunta corruzione legata alla falsa testimonianza di Apicella riguardo alle feste organizzate ad Arcore. I giudici hanno invece respinto la richiesta del pm Roberto Felici di stralciare la posizione del cantante napoletano dal processo, ritenendola “strettamente connessa” a quella del Cav. Al centro della vicenda c'è il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Il segmento romano del processoTer che vede imputati Silvio Berlusconi e Mariano Apicella è stato rinviato a maggio dell'anno prossimo. I giudici della seconda sezione penale del tribunale hanno accolto la richiesta di legittimo impedimento presentata dall'avvocato Franco Coppi che testimonia le precarie condizioni di salute dell'ex premier. Il quale presenta “seri”, evidenziati dalleavanzate in tribunale. Berlusconi è imputato per la presunta corruzione legata alla falsa testimonianza di Apicella riguardo alle feste organizzate ad Arcore. I giudici hanno invece respinto la richiesta del pm Roberto Felici di stralciare la posizione del cantante napoletano dal processo, ritenendola “strettamente connessa” a quella del Cav. Al centro della vicenda c'è il ...

heydeIilah : Pensiamo di voler denunciare o criticare qualcosa e c'è quella vocina che ci dice ' ma non starò esagerando? Ci son… - Joanneilms : @ilciambello No, i loro problemi sono sempre più gravi e importanti degli altri. - trimpa48 : RT @IshtarPerplessa: Titoloni ridicoli di giornaletti, contro Renzi, che hanno più seguito (di bava) rispetto a titoli seri che sottolinean… - mayehmproject : Dire 'bertolaso persona capace' rileva che l'ultimo dei problemi di chi lo dice é la caduta dal seggiolone bene al… - Petiella : RT @Masssimilianoo: L'allarme di Mario Draghi: 'Gravi problemi di solvibilità, peggiori del previsto, soprattutto per le piccole e medie i… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravi problemi Il diabete causa problemi anche gravi al fegato AGI - Agenzia Italia Montegranaro: l'Assessore revocato Beverati replica alla Sindaca Mancini.

La replica di Giacomo Beverati. Ediana Mancini ha dimostrato oggi, con l'attacco violento alla mia persona, la sua attitudine autoritaria e la totale incapacità di mediazione: il ... Smart working in pigiama deleterio per la salute mentale: lo studio

Una ricerca tutta australiana avrebbe analizzato i pericoli che si celano dietro lo smart working condotto quotidianamente con il pigiama. La replica di Giacomo Beverati. Ediana Mancini ha dimostrato oggi, con l'attacco violento alla mia persona, la sua attitudine autoritaria e la totale incapacità di mediazione: il ...Una ricerca tutta australiana avrebbe analizzato i pericoli che si celano dietro lo smart working condotto quotidianamente con il pigiama.