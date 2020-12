‘Gf Vip 5’, ventiseiesima puntata: faccia a faccia in Casa tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che poi riceve una dolce sorpresa dalla ex compagna Ariadna Romero. I nominati sono… (Di martedì 15 dicembre 2020) “Natale con i tuoi, Vipponi più che puoi”, è con queste parole che Alfonso Signorini ha dato il via alla ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip 5, ricordando che il reality show terrà compagnia agli italiani durante tutte le festività. La puntata è entrata subito nel vivo con Elisabetta Gregoraci che è tornata nella Casa per un confronto con Pierpaolo Pretelli. La showgirl e l’ex velino di Striscia la Notizia, infatti, nella scorsa puntata avevano avuto un battibecco, perché Elisabetta aveva recriminato al gieffino di essersi divertito molto dopo la sua uscita di scena, non rivolgendole mai un pensiero nell’arco della giornata. I toni tra i due si erano decisamente alzati, e questa sera la ... Leggi su isaechia (Di martedì 15 dicembre 2020) “Natale con i tuoi, Vipponi più che puoi”, è con queste parole che Alfonso Signorini ha dato il via alladel Grande Fratello Vip 5, ricordando che il reality show terrà compagnia agli italiani durante tutte le festività. Laè entrata subito nel vivo conche è tornata nellaper un confronto con. La showgirl e l’ex velino di Striscia la Notizia, infatti, nella scorsaavevano avuto un battibecco, perchéaveva recriminato al gieffino di essersi divertito molto dopo la sua uscita di scena, non rivolgendole mai un pensiero nell’arco della giornata. I toni tra i due si erano decisamente alzati, e questa sera la ...

