‘Gf Vip 5’ | è spaccatura nella stanza blu | Stefania Orlando sbotta contro Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi | “Se vi siete messi contro di me va benissimo | ma non mi rompete i cogli*ni!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 15 dicembre 2020) Ennesima lite all’interno della casa del Grande Fratello Vip: gli animi erano già tesi dopo la nomination didi eri sera nei confronti die stamattina – dopo cheha cercato di spiegare le sue motivazioni – è scoppiato un putiferioblu che ha visto come protagonista assoluta proprio, conche assisteva alla scena: Passare da stron*a e da insensibile non mi va, io ti ho sempre portato così, come ho sempre portato così lui. Vidi me, va. Ma non mi ...