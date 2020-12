Florinda Bolkan a FQMagazine | “Io donna libera che ama senza limiti Una storia con Gianni Agnelli? Io sapevo tutto di lui | lui di me”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020), lei è stata considerata a lungo una trasgressiva. È una definizione che le piace?No, per nulla. Perché la trasgressione non è una cosa che mi attrae e non è una parola che mi rappresenta. C’è una parola che la rappresenta?(ci pensa qualche secondo) Libertà. Sono natae voglio continuare a esserlo. A un certo punto della mia vita mi sono sentita ingabbiata e ho mollatoper cercare di riprendere i miei spazi e i miei tempi. Alla fine l’equilibrio l’ho trovato qui, in mezzo alla campagna: è qui che mi sento felice, è qui che sonodi essere. Da annivive alla Voltarina, una proprietà nella campagna di Bracciano, vicino a Roma, terra dal verde lussureggiante dove da tre anni ha fondato un agriturismo e un maneggio. Poco ...