Finta app IO “Cashback di Stato” tra le più popolari: niente transazioni, a pagamento e non funziona (Di martedì 15 dicembre 2020) Difficile a credersi, ma una falsa app IO risulta in questi giorni tra le più popolari per gli utenti Android. Il suo nome, per intenderci, è “Cashback di Stato – Italia“, mentre al quarto posto di questa particolare classifica troviamo “Cashback di Stato Italia App“. Hanno un costo pari rispettivamente a 0,99 euro e 0,49 euro, ma nessuna delle due funziona. niente transazioni visualizzate e pagamento associato al download, nonostante sia risaputo che l’applicazione ufficiale sia del tutto gratuita. Non funziona app IO “Cashback di Stato – Italia”: zero transazioni, ma è una truffa Un quadro generale abbastanza in chiaroscuro, considerando i problemi riscontrati la ... Leggi su bufale (Di martedì 15 dicembre 2020) Difficile a credersi, ma una falsa app IO risulta in questi giorni tra le piùper gli utenti Android. Il suo nome, per intenderci, è “di– Italia“, mentre al quarto posto di questa particolare classifica troviamo “diItalia App“. Hanno un costo pari rispettivamente a 0,99 euro e 0,49 euro, ma nessuna delle duevisualizzate eassociato al download, nonostante sia risaputo che l’applicazione ufficiale sia del tutto gratuita. Nonapp IO “di– Italia”: zero, ma è una truffa Un quadro generale abbastanza in chiaroscuro, considerando i problemi riscontrati la ...

selvascura_app : muro di cinta divieti di natale sorridere abbozzare fare finta trascendentale il cielo con le nuvole luogo di milit… - Lucaddem : @HuffPostItalia Sarà che fortunatamente non mi serve lo sconto del 10%, ma anche se fossi in difficoltà... mi sembr… - lokistabsounds : ((facciamo finta per un secondo che io abbia l'autocontrollo necessario a stare lontana da quest'app)) - noncisonoo : @Cecilia_esse “...e sito web - kariuki74 : RT @TerreImpervie: Il foglio si dimostra ulteriormente la gazzetta del governo, vignette pro App Immuni e ora la finta 'ideona' che trova s… -

Ultime Notizie dalla rete : Finta app Finta app IO “Cashback di Stato” tra le più popolari: niente transazioni, a pagamento e non funziona Bufale.net Ecco come stupire gli amici creando finte chat su WhatsApp

Il mondo della tecnologia negli ultimi anni ha subito un cambiamento davvero sconvolgente. In un batter d’occhio, siamo passati da telefoni in grado ... Aumentano le truffe con il trading online, il vademecum della polizia postale: "Siti certificati e antivirus aggiornati"

Le frodi sul web sono aumentate del 90 per cento rispetto all'anno precedente anche per il grande traffico durante il lockdown: "Attenti a mail o sms ... Il mondo della tecnologia negli ultimi anni ha subito un cambiamento davvero sconvolgente. In un batter d’occhio, siamo passati da telefoni in grado ...Le frodi sul web sono aumentate del 90 per cento rispetto all'anno precedente anche per il grande traffico durante il lockdown: "Attenti a mail o sms ...