Filippo Inzaghi: "Il gol di Di Serio sarebbe stato la ciliegina. Ho chiamato Simone a mezzanotte"

Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le parole di Filippo Inzaghi al termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento ospitare la Lazio. L'allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al "Ciro Vigorito" per affrontare la formazione di Simone Inzaghi. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Prestazione – Non posso dire nulla a questi ragazzi, vorrebbe dire cercare il pelo nell'uovo. Sono fantastici, mi stanno regalando delle soddisfazioni, basterebbe pensare a dove eravamo lo scorso anno. Vedendo la Lazio ho pensato che non ci sarebbe stata partita, invece abbiamo ribattuto colpo su colpo e tenuto testa. I ragazzi stanno andando oltre le aspettative, questa è la strada giusta e non dobbiamo abbandonarla. E' il premio a quanto ...

