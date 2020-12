“Fatemi entrare, voglio mandarlo a cag***!”. Tommaso Zorzi, fuori dal GF Vip la ‘pugnalata’ choc della sorella (Di martedì 15 dicembre 2020) Tommaso Zorzi si è reso protagonista di un episodio davvero particolare, che gli ha causato una marea di critiche. Nella puntata del 14 dicembre ha infatti nominato a sorpresa Stefania Orlando, sua amica. La donna ha detto al giovane di non preoccuparsi, anche se la sua reazione è stata spontaneamente dispiaciuta. Anche Maria Teresa Ruta ha criticato quella nomination e nella mattinata del 15 dicembre l’influencer 25enne ha ufficialmente chiesto scusa alla conduttrice. Ha ammesso di non darsi una spiegazione su ciò che ha fatto, era stata semplicemente una scelta impulsiva per un’incomprensione accaduta prima della puntata. Il marito di Stefania, Simone Gianlorenzi, ha reagito così alla notizia: “Commento a caldo dopo la nomination di Tommaso: continuerò ad amarlo sempre, non dubitate di me per favore. Forza Tommy, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020)si è reso protagonista di un episodio davvero particolare, che gli ha causato una marea di critiche. Nella puntata del 14 dicembre ha infatti nominato a sorpresa Stefania Orlando, sua amica. La donna ha detto al giovane di non preoccuparsi, anche se la sua reazione è stata spontaneamente dispiaciuta. Anche Maria Teresa Ruta ha criticato quella nomination e nella mattinata del 15 dicembre l’influencer 25enne ha ufficialmente chiesto scusa alla conduttrice. Ha ammesso di non darsi una spiegazione su ciò che ha fatto, era stata semplicemente una scelta impulsiva per un’incomprensione accaduta primapuntata. Il marito di Stefania, Simone Gianlorenzi, ha reagito così alla notizia: “Commento a caldo dopo la nomination di: continuerò ad amarlo sempre, non dubitate di me per favore. Forza Tommy, ...

La nomination rifilata ieri sera da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ha mandato su di giri i telespettatori. Com'è noto, infatti, l'influencer e la conduttrice sono tra i concorrenti più legati di ... Selvaggia Roma spoilera un dettaglio sulla puntata del GF Vip di Natale: ecco di cosa si tratta!

