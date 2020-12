Dove sono Tecna e Flora? The Winx Saga, per i fan è gia no! (Di martedì 15 dicembre 2020) Manca poco, ormai, all’uscita dell’attesissimo live action dell’amato cartone italiano Winx Club, di Igino Straffi. Fate: The Winx Saga, serie firmata Netflix, ha rilasciato il trailer e, i fan sono già su tutte le furie. Scopriamo il perché. Il cast delle Winx senza Flora e Tecna Arriverà su Netflix il prossimo 22 gennaio la serie Fate: the Winx Saga, scritta da Brian Young, già lodato per aver creato The Vampire Diaries. La serie, composta da sei episodi, racconta le avventure delle cinque fate che frequentano il collegio di magia di Oltre Mondo, Alfea. L’attesa, però, è stata subito stroncata da critiche e polemiche. Il motivo? Netflix ha rilasciato da pochi giorni il trailer ufficiale e i fan delle Winx hanno ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 15 dicembre 2020) Manca poco, ormai, all’uscita dell’attesissimo live action dell’amato cartone italianoClub, di Igino Straffi. Fate: The, serie firmata Netflix, ha rilasciato il trailer e, i fangià su tutte le furie. Scopriamo il perché. Il cast dellesenzaArriverà su Netflix il prossimo 22 gennaio la serie Fate: the, scritta da Brian Young, già lodato per aver creato The Vampire Diaries. La serie, composta da sei episodi, racconta le avventure delle cinque fate che frequentano il collegio di magia di Oltre Mondo, Alfea. L’attesa, però, è stata subito stroncata da critiche e polemiche. Il motivo? Netflix ha rilasciato da pochi giorni il trailer ufficiale e i fan dellehanno ...

