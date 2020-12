Covid, Toti: “No al lockdown ma dobbiamo accelerare sui vaccini” (Di martedì 15 dicembre 2020) GENOVA – “Non vedo elezioni dietro l’angolo, ma neanche crisi di governo. Vedo fisiologici bracci di ferro e qualcuno che specula un po’ troppo per guadagnare qualche posizione, in un momento in cui i toni dovrebbero essere un po’ più soft”- ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a “24 Mattino” su Radio 24-. “Non credo che cada il governo e comunque ce ne sarebbe un altro: non credo che questa legislatura stia per finire- prosegue il governatore- visto il referendum costituzionale per ridurre il numero di parlamentari, ci sono degli equilibri politici, sia nella maggioranza che nel centrodestra, che non potranno essere riproposti dagli elettori in una nuova legislatura”. “NON CAMBIEREI LE REGOLE ORA SOLO PERCHÉ LO FA LA MERKEL” Leggi su dire (Di martedì 15 dicembre 2020) GENOVA – “Non vedo elezioni dietro l’angolo, ma neanche crisi di governo. Vedo fisiologici bracci di ferro e qualcuno che specula un po’ troppo per guadagnare qualche posizione, in un momento in cui i toni dovrebbero essere un po’ più soft”- ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a “24 Mattino” su Radio 24-. “Non credo che cada il governo e comunque ce ne sarebbe un altro: non credo che questa legislatura stia per finire- prosegue il governatore- visto il referendum costituzionale per ridurre il numero di parlamentari, ci sono degli equilibri politici, sia nella maggioranza che nel centrodestra, che non potranno essere riproposti dagli elettori in una nuova legislatura”. “NON CAMBIEREI LE REGOLE ORA SOLO PERCHÉ LO FA LA MERKEL”

