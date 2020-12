Covid | Galli a Sky TG24 | Gridata vittoria troppo presto

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 15 dicembre 2020) “È stataun pochinorispetto a una discesa che non poteva essere considerata consolidata e sufficiente per dire che ne eravamo fuori, anche se le misure stavano funzionando, e proprio perché stavano funzionando valeva la pena di maneggiarle con cura, prima di rilassarle del tutto”. Lo ha detto a I numeri della pandemia, su Sky, Massimo, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE CORONAVIRUS)."Morti in Italia dipende da mancate diagnosi di inizio emergenza"“Si continua a dire che abbiamo più morti di tutti, su questo mi permetto di discutere alcuni numeri. Bisogna vedere i denominatori e vedere quanti sono stati davvero nel nostro Paese i casi di infezione. Se facciamo un rapporto tra numero di morti e numero ...