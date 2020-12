Valva | aumentano i contagi da coronavirus | sale a 14 il numero dei positivi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa)-complessivamente a quattrodici ildi cittadini residenti del comune die risultatialo da. L’ultimo rilievo fatto dall’Asl dirno è stato aggiornato a pochi minuti fa quando i sanitari hanno comunicato a Palazzo di Città, che tre persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare e già in isolamento domiciliare da qualche giorno, sono risultatial tampone per la ricerca del covid19. Dei 14presenti nel paesino di circa 1600 anime dove il comune invita la popolazione a non abbassare la guardia e a rispettare le misure anti covid, una personaata risulta domiciliata in un’altra ...