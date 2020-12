Un bambino di sei anni ha dilapidato 13mila euro con un gioco su iPad (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Foto: Sega)Una lezione piuttosto salata per i genitori di George, sei anni, originario del paese di Wilton nello Stato del Connecticut, negli Usa: la fattura finale ammonta infatti a ben 16293,10 dollari, pari a 13415 euro al cambio attuale, come totale delle transazioni registrate su App Store in una sola estate. E con un solo gioco peraltro, Sonic Force di Sega, che è diventato una vera e propria ossessione per il piccolo gamer che si è fatto un po’ prendere la mano con gli acquisti di monete virtuali in-game, aiutato di certo da un totale assenza di supervisione. Sonic Forces è un titolo pensato per utenti molto giovani grazie a una dinamica molto semplice e un gameplay immediato che prevede corse a tutta velocità in multiplayer contro giocatori da tutto il mondo, su tracciati zeppi di pericoli disseminati sul percorso o lanciati ... Leggi su wired (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Foto: Sega)Una lezione piuttosto salata per i genitori di George, sei, originario del paese di Wilton nello Stato del Connecticut, negli Usa: la fattura finale ammonta infatti a ben 16293,10 dollari, pari a 13415al cambio attuale, come totale delle transazioni registrate su App Store in una sola estate. E con un soloperaltro, Sonic Force di Sega, che è diventato una vera e propria ossessione per il piccolo gamer che si è fatto un po’ prendere la mano con gli acquisti di monete virtuali in-game, aiutato di certo da un totale assenza di supervisione. Sonic Forces è un titolo pensato per utenti molto giovani grazie a una dinamica molto semplice e un gameplay immediato che prevede corse a tutta velocità in multiplayer contro giocatori da tutto il mondo, su tracciati zeppi di pericoli disseminati sul percorso o lanciati ...

