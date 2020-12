Toscana: Consiglio, destinare fondi per potenziare piccoli ospedali (2) (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Adnkronos) - “Bisogna ricordare che la legge 84 del 2015 è ancora sotto monitoraggio. La pandemia da Covid è un evento epocale e ci ha messo di fronte alle nostre fragilità”, ha spiegato la consigliera Spadi (Pd). La consigliera Luciana Bartolini (Lega) ha annunciato il voto favorevole e chiesto di sottoscrivere a sua volta la mozione. “È necessario trovare risorse, penso ad esempio, nella nostra provincia di Pistoia, ai presidi ospedalieri di San Marcello e Pescia”. Il consigliere Marco Landi (Lega) ha ricordato “le attese di 24 ore in attesa che si liberassero posti in terapia intensiva. Non posso non citare il caso dell'infartuato che dall'ospedale di Portoferraio ha dovuto aspettare dalla tarda mattinata fino a sera alle 21 prima di essere trasferito con un elicottero militare. Ci siamo resi conto che è fondamentale implementare quei piccoli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Adnkronos) - “Bisogna ricordare che la legge 84 del 2015 è ancora sotto monitoraggio. La pandemia da Covid è un evento epocale e ci ha messo di fronte alle nostre fragilità”, ha spiegato la consigliera Spadi (Pd). La consigliera Luciana Bartolini (Lega) ha annunciato il voto favorevole e chiesto di sottoscrivere a sua volta la mozione. “È necessario trovare risorse, penso ad esempio, nella nostra provincia di Pistoia, ai presidieri di San Marcello e Pescia”. Il consigliere Marco Landi (Lega) ha ricordato “le attese di 24 ore in attesa che si liberassero posti in terapia intensiva. Non posso non citare il caso dell'infartuato che dall'ospedale di Portoferraio ha dovuto aspettare dalla tarda mattinata fino a sera alle 21 prima di essere trasferito con un elicottero militare. Ci siamo resi conto che è fondamentale implementare quei...

