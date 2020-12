Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini fanno pace al Gf Vip: quanto durerà? (Video) (Di martedì 15 dicembre 2020) Al Gf Vip 5 torna la pace. Dopo un primo scontro tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini, entrata nella Casa lunedì scorso, 11 dicembre 2020, nella nuova diretta serale di Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 stasera, lunedì 14, i due concorrenti del reality show di Canale 5 hanno ufficialmente deciso, anche con un abbraccio davanti alle telecamere, di sotterrare finalmente l’ascia di guerra. Zorzi, per dire, ha anche ironicamente promesso all’ex volto di Uomini e donne di prepaparle i pancake al mattino. Ma la tregua durerà? O siamo di fronte a quello che più comunemente viene chiamato caos calmo? Tra Sonia e Tommaso la convivenza è stata critica fin dal primo secondo… e la tempesta non si placherà tanto facilmente. #GFVIP ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 dicembre 2020) Al Gf Vip 5 torna la. Dopo un primo scontro tra, entrata nella Casa lunedì scorso, 11 dicembre 2020, nella nuova diretta serale di Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 stasera, lunedì 14, i due concorrenti del reality show di Canale 5 hanno ufficialmente deciso, anche con un abbraccio davanti alle telecamere, di sotterrare finalmente l’ascia di guerra., per dire, ha anche ironicamente promesso all’ex volto di Uomini e donne di prepaparle i pancake al mattino. Ma la tregua? O siamo di fronte a quello che più comunemente viene chiamato caos calmo? Trala convivenza è stata critica fin dal primo secondo… e la tempesta non si placherà tanto facilmente. #GFVIP ...

