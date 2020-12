Task Force Italia, Web Talk con Santo Versace (Di lunedì 14 dicembre 2020) Appuntamento venerdì 18 dicembre p.v. alle ore 15:30 al web Talk organizzato da Task Force Italia, in partnership con l’Accademia internazionale per lo sviluppo economico e sociale (Aises), Universal trust e Global investors alliance. Valerio De Luca, presidente di Task Force Italia intervista Santo Versace, presidente di Gianni Versace s.p.a. Intervengono i componenti di Task Force Italia: Francesca Gino, professore di amministrazione aziendale Harvard business school. Stefano Scalera, vice capo gabinetto, ministero dell’Economia e delle finanze. Paolo Tenderini, country head Italy, Edmond De Rothschild. Diva Moriani, vicepresidente esecutivo di Intek e consigliere di ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 dicembre 2020) Appuntamento venerdì 18 dicembre p.v. alle ore 15:30 al weborganizzato da, in partnership con l’Accademia internazionale per lo sviluppo economico e sociale (Aises), Universal trust e Global investors alliance. Valerio De Luca, presidente diintervista, presidente di Giannis.p.a. Intervengono i componenti di: Francesca Gino, professore di amministrazione aziendale Harvard business school. Stefano Scalera, vice capo gabinetto, ministero dell’Economia e delle finanze. Paolo Tenderini, country head Italy, Edmond De Rothschild. Diva Moriani, vicepresidente esecutivo di Intek e consigliere di ...

