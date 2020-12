Svelata track list di “Unica”: nuovo album della Vanoni (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo aver mostrato la magnifica copertina che la ritrae in uno scatto luminoso e pieno di energia, Ornella Vanoni svela i titoli degli 11 brani che compongono la track-list di Unica, il suo nuovo album di inediti atteso il 29 gennaio 2021.Si scopre così che fra le tracce fanno capolino tre ospiti speciali, che intrecciano le voci con lei in altrettante canzoni: due sono duetti al femminile, con Carmen Consoli, in Carezza d`autunno, e con Virginia Raffaele, alla sua prima apparizione discografica, nel brano significativamente intitolato Tu-Me. Il terzo è quello con un sorprendente Fabio Ilacqua, perfettamente a suo agio nel giocare vocalmente con un`icona come Ornella Vanoni in La mia parte. Unica, prodotto da Mauro Pagani, esce con BMG il 29 gennaio nelle versioni Vinile e CD deluxe ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo aver mostrato la magnifica copertina che la ritrae in uno scatto luminoso e pieno di energia, Ornellasvela i titoli degli 11 brani che compongono ladi Unica, il suodi inediti atteso il 29 gennaio 2021.Si scopre così che fra le tracce fanno capolino tre ospiti speciali, che intrecciano le voci con lei in altrettante canzoni: due sono duetti al femminile, con Carmen Consoli, in Carezza d`autunno, e con Virginia Raffaele, alla sua prima apparizione discografica, nel brano significativamente intitolato Tu-Me. Il terzo è quello con un sorprendente Fabio Ilacqua, perfettamente a suo agio nel giocare vocalmente con un`icona come Ornellain La mia parte. Unica, prodotto da Mauro Pagani, esce con BMG il 29 gennaio nelle versioni Vinile e CD deluxe ...

MetalMaximumRad : Aguzzi - 'Stronger Than All', svelata la title track del nuovo album - truemetalonline : Max Aguzzi (ex-Dragonhammer): svelata la title-track del nuovo album 'Stronger Than All' - - ItaliaDiMetallo : Stronger Than All, svelata la title track del nuovo album di Aguzzi | Italia Di Metallo - robyjuve_motley : RT @metal_it: 'Stronger Than All', svelata la title track del nuovo album di AGUZZI #aguzzi: - Riccardoventi10 : RT @metal_it: 'Stronger Than All', svelata la title track del nuovo album di AGUZZI #aguzzi: -