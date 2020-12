Sky e Amazon uniscono le loro piattaforme migliori come regalo di Natale, ecco i dettagli (Di lunedì 14 dicembre 2020) Questa notizia piacerà a chi il proprio Natale o il Capodanno lo immagina con telecomando alla mano, piumone plaid, film e serie televisive preferite. Ebbene sì, ci sono quelli che vogliono andare in discoteca, nei locali o organizzare feste dentro casa memorabili. E ci sono i piumoni dipendenti che approfittano delle feste natalizie per vivere maratone streaming con il meglio del meglio che offrono le piattaforme digitali. La notizia che vi diamo è che Sky e Amazon si sono unite in una partner pluriennale che già da oggi porta una forte novità: il lancio dell’app Prime Video di Amazon sui dispositivi Sky e Now Tv in Europa. Aggiungiamo, l’ingresso dell’app Now Tv sui dispositivi Fire Tv (Amazon) nei primi mesi 2021. Sky e Amazon uniscono due ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Questa notizia piacerà a chi il proprioo il Capodanno lo immagina con telecomando alla mano, piumone plaid, film e serie televisive preferite. Ebbene sì, ci sono quelli che vogliono andare in discoteca, nei locali o organizzare feste dentro casa memorabili. E ci sono i piumoni dipendenti che approfittano delle feste natalizie per vivere maratone streaming con il meglio del meglio che offrono ledigitali. La notizia che vi diamo è che Sky esi sono unite in una partner pluriennale che già da oggi porta una forte novità: il lancio dell’app Prime Video disui dispositivi Sky e Now Tv in Europa. Aggiungiamo, l’ingresso dell’app Now Tv sui dispositivi Fire Tv () nei primi mesi 2021. Sky edue ...

