Sgominata rete dello spaccio di cocaina | arresti a Brescia | Lucca e Viareggio Indagini partite dopo l’aumento delle morti sospette

La polizia di Brescia al temine dell"indagine dalla squadra mobile "Salto nel buio", iniziata a fine 2019 a seguito dell'aumento dei decessi derivanti dal dall'abuso di cocaina, ha arrestato 15 persone sospettate di spaccio di sostanze stupefacenti. In Toscana, i poliziotti della squadra mobile di Lucca e dal Commissariato Viareggio stanno eseguendo una maxi operazione nei confronti di un'associazione a delinquere di marocchini ed italiani dediti allo spaccio di droga nella pineta di levante di Torre del Lago. A seguito di 21 perquisizioni 6 persone sono state sottoposte a custodia cautelare mentre è ancora in corso il sequestro di un ristorante di Lerici riconducibile alla stessa organizzazione, utilizzato per il reimpiego di denaro provento di ...

