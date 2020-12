Sassuolo, De Zerbi a Firenze ancora senza centravanti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nelle posizioni d’alta classifica c’è anche il Sassuolo, nonostante venga poco considerato nei discorsi scudetto. La formazione emiliana ha avuto un calo nelle ultime gare, dopo la sconfitta contro l’Inter e il pareggio contro la Roma ha battuto il Benevento soffrendo tantissimo. A livello offensivo il Sassuolo ha smesso di essere una macchina da gol Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nelle posizioni d’alta classifica c’è anche il, nonostante venga poco considerato nei discorsi scudetto. La formazione emiliana ha avuto un calo nelle ultime gare, dopo la sconfitta contro l’Inter e il pareggio contro la Roma ha battuto il Benevento soffrendo tantissimo. A livello offensivo ilha smesso di essere una macchina da gol Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

