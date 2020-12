Pippa Middleton incinta del secondo figlio

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Kate Middleton sarà (di nuovo) zia. A dare la notizia in esclusiva è PageSix che cita fonti vicine alla sorella della duchessa di Cambridge: «Pippa Middleton è in attesa del secondo figlio», si legge sul sito del tabloid americano. Pippa, 36, e il marito James Matthews sono già genitori di un bambino di due anni che ha tre nomi (Arthur Michael William) come ogni royal baby che si rispetti.

DiLei

La sorellina di Kate e il marito James Matthews allargano la famiglia. «Pippa e James sono entusiasti, è una notizia fantastica in un anno difficile. L'intera famiglia è felicissima», ha rivelato un i ...Shake the happiness, it's Christmas time. Se un membro della royal family come Pippa Middleton può indossare un maglione di Natale low cost, perché mai non dovremmo farlo noi? Alla sorella di Kate Mid ...