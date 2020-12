Perché Google è stato "down" il 14 dicembre? Mountain View: "Limiti di capienza" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un’interruzione di servizio durata un’ora, senza alcuna spiegazione da parte dell’azienda californiana che offre il famoso motore di ricerca Google, Gmail, Google docs. Google spiega l'incidente, ma c'è chi dice che potrebbe essere legata - in chiave difensiva - agli attacchi... Leggi su repubblica (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un’interruzione di servizio durata un’ora, senza alcuna spiegazione da parte dell’azienda californiana che offre il famoso motore di ricerca, Gmail,docs.spiega l'incidente, ma c'è chi dice che potrebbe essere legata - in chiave difensiva - agli attacchi...

