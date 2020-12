Pensioni di invalidità 2020, appello disabili parziali: aumentate anche tra il 74-99% (Di lunedì 14 dicembre 2020) Moltissime le richieste e le testimonianze che sono giunte sul nostro sito da parte dei disabili parziali, la diatriba sull’aumento delle Pensioni di invalidità sancito dalla sentenza 152/2020 che ha concesso l’aumento solo agli invalidi totali al 100% continua ad essere all’ordine del giorno. I disabili parziali, quelli che sono nel range 74 ed il 99%, ci raccontano le loro personali difficoltà nell’arrivare a fine mese, giacché il più delle volte non hanno la possibilità di lavorare, e chiedono al Governo, attraverso rimostranze che celano in verità accorati appelli, di poter tornare a vivere dignitosamente. Per questa ragione propongono venga presa in seria considerazione la possibilità di estendere l’aumento anche agli invalidi ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Moltissime le richieste e le testimonianze che sono giunte sul nostro sito da parte dei, la diatriba sull’aumento delledisancito dalla sentenza 152/che ha concesso l’aumento solo agli invalidi totali al 100% continua ad essere all’ordine del giorno. I, quelli che sono nel range 74 ed il 99%, ci raccontano le loro personali difficoltà nell’arrivare a fine mese, giacché il più delle volte non hanno la possibilità di lavorare, e chiedono al Governo, attraverso rimostranze che celano in verità accorati appelli, di poter tornare a vivere dignitosamente. Per questa ragione propongono venga presa in seria considerazione la possibilità di estendere l’aumentoagli invalidi ...

