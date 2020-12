Paul Éluard: poeta per la libertà (Di lunedì 14 dicembre 2020) Eugène Émile Paul Grindel meglio conosciuto col nome di Paul Éluard (cognome della nonna materna, nacque a Saint-Denis(comune di Parigi, Francia) il 14 dicembre 1895. Éluard è stato un poeta francese, tra i massimi esponenti del movimento surrealista. A 12 anni, trasferitosi a Parigi iniziò gli studi nel famoso Liceo Colbert. Poco più tardi però contrasse la tubercolosi, condizione che lo costrinse a trascorrere una lunga degenza nell’ospedale di Davos in Svizzera. Fu in questo periodo che scrisse le sue prime poesie. Durante il lungo ricovero si dedicò alla lettura Whitman, Baudelaire, Nerval, Rimbaud, Hölderin e Lautréamont che ben presto divennero i suoi modelli letterari di riferimento. Qui conobbe la sua musa ispiratrice, protagonista di tante sue poesie, la giovane russa Helena Dmitrievna ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Eugène ÉmileGrindel meglio conosciuto col nome di(cognome della nonna materna, nacque a Saint-Denis(comune di Parigi, Francia) il 14 dicembre 1895.è stato unfrancese, tra i massimi esponenti del movimento surrealista. A 12 anni, trasferitosi a Parigi iniziò gli studi nel famoso Liceo Colbert. Poco più tardi però contrasse la tubercolosi, condizione che lo costrinse a trascorrere una lunga degenza nell’ospedale di Davos in Svizzera. Fu in questo periodo che scrisse le sue prime poesie. Durante il lungo ricovero si dedicò alla lettura Whitman, Baudelaire, Nerval, Rimbaud, Hölderin e Lautréamont che ben presto divennero i suoi modelli letterari di riferimento. Qui conobbe la sua musa ispiratrice, protagonista di tante sue poesie, la giovane russa Helena Dmitrievna ...

