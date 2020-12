L’ospedale Sant’Orsola di Bologna regala un libro a tutti i ricoverati

Leggi su dire

(Di lunedì 14 dicembre 2020) BOLOGNA – Jane Austen, Jack London e Cesare Pavese sono pronti a fare compagnia ai pazienti del Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Dall’1 gennaio chiunque sarà ricoverato e dovrà stare in ospedale per più di tre giorni riceverà in regalo un romanzo, potendo scegliere tra tre classici che hanno fatto la storia della lettura. In tutto, la Fondazione Sant’Orsola, grazie al sostegno del gruppo Unipol e di Bper Banca, ha a disposizione ben 24.000 volumi da regalare ai ricoverati. I pazienti potranno scegliere tra ‘Emma’ di Jane Austen, ‘Martin eden’ di Jack London e ‘La casa in collina’ di Cesare Pavese.